Tokat Sansar'a Ateş Ederken 14 Yaşındaki Çocuğu Vurdu

Sansar'a ateş ederken 14 yaşındaki çocuğu vurdu



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde iddiaya göre kümesine giren Sansar'a ateş eden 67 yaşındaki yaşlı adam sokakta arkadaşlarıyla oturan 14 yaşındaki çocuğu vurdu.



Olay gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. 67 yaşındaki Mehmet Tütüncü, iddiaya göre beslediği tavukların kümesinden sesler gelince kontrol etmek için dışarı çıktı. Tütüncü yanına ruhsatsız tabancasını da aldı. Kümesten kaçan Sansarı kovalamaya başlayan yaşlı adam hayvana tabancayla ateş etti. Tütüncü'nün ateşlediği silahtan çıkan kurşun sokakta arkadaşlarıyla oturan Aydın ve Ayşe Çelik çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 14 yaşındaki Ahmet Çelik'in sırtına isabet etti. Olayı gören komşular otomobille yaralı çocuğu Erbaa Devlet Hastanesine götürdü. Çelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edildi. Olayı öğrenip hastaneye gelen anne Ayşe Çelik yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Silahı ateşleyen Mehmet Tütüncü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.