TOKAT RÜZGARDAN KIRILAN TELEFON DİREĞİNİ TAHTA ÇAKARAK SABİTLEDİLER
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TOKAT RÜZGARDAN KIRILAN TELEFON DİREĞİNİ TAHTA ÇAKARAK SABİTLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 8 ay önce kuvvetli rüzgar sebebiyle kırılan ahşap telefon direkleri tamir edilmeyince çevredekiler bazılarını kendi imkanlarıyla tahta çakarak sabitledi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaklaşık 8 ay önce kuvvetli rüzgar sebebiyle kırılan ahşap telefon direkleri tamir edilmeyince çevredekiler bazılarını kendi imkanlarıyla tahta çakarak sabitledi. Mahalle muhtarı Durmuş Er, yaptıkları başvurudan sonuç alamadıklarını, bazı direklerin de hasarlı şekilde durduğunu söyledi.

İlçe merkezinde yaklaşık bin kişinin yaşadığı Evyaba Mahallesi'nde 4 ahşap telefon direği 8 ay önce kuvvetli rüzgar sebebiyle kırıldı. Yapılan başvurulara rağmen kırılan direkler yenileriyle değiştirilmedi. Vatandaşlar kırılan direklerden birini iki tarafına tahta çakarak sabitledi.

Mahallelinin kendisine sürekli kırık telefon direkleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten Mahalle Muhtarı Durmuş Er "İnternette kopmalar olduğu için çocuklar dersi takip edemiyor. Gelen giden 'Muhtarım 8 aydır burası böyle olur mu' diyor" dedi.

TOKAT RÜZGARDAN KIRILAN TELEFON DİREĞİNİ TAHTA ÇAKARAK SABİTLEDİLER
TOKAT RÜZGARDAN KIRILAN TELEFON DİREĞİNİ TAHTA ÇAKARAK SABİTLEDİLER
TOKAT RÜZGARDAN KIRILAN TELEFON DİREĞİNİ TAHTA ÇAKARAK SABİTLEDİLER
TOKAT RÜZGARDAN KIRILAN TELEFON DİREĞİNİ TAHTA ÇAKARAK SABİTLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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