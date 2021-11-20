Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın yüksek rakımlı Başçiftlik ilçesi, etkili olan Kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçede dün akşam yağmurun ardından yüksek kesimlerde aralıklarla kar etkili oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, AA muhabirine, ilçede kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "İlçemizde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Her sene bu zamanlarda ilçemizde kar yağar." dedi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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