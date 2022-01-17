Tokat'ın Reşadiye ilçesinde eğitime kar engeli

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde bugün resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.