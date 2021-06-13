Tokat'ın doğa harikasında kademeli normalleşme

Tokat'ın doğa harikasında kademeli normalleşme Tokat'ın doğa harikası Eriklice Düzü Göleti kademeli normalleşme döneminde misafirlerini ağırlıyor.

Tokat'ın doğa harikasında kademeli normalleşme

TOKAT - Tokat'ın doğa harikası Eriklice Düzü Göleti kademeli normalleşme döneminde misafirlerini ağırlıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Eriklice Düzü Göleti korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında uzun süredir ziyarete kapalı kaldı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte mesire alanı yeniden kapılarını açtı. Havaların ısınması ile birlikte doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler bölgeye ilgi göstermeye başladı. Piknikçilerin yanı sıra gölet çevresinde bulunan mekanlarda hizmet verilmeye başlandı. Hasanşeyh Belde Belediye Başkanı Recep Külekçi, covid-19 önlemleri kapsamında yeniden vatandaşlara hizmet vermekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek