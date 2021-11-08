TOKAT'TA SİS ETKİLİ OLDU

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta sabah saatlerinde etkili oldu. Şehrin üzerine kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi.

Tokat'ta geçen haftadan itibaren etkili olan sis en yoğun halini sabah saatlerinde kent merkezinde gösterdi. Şehri bütünüyle kaplayan sis, kentin en yüksek yerlerinden birisi olan Bedestenlioğlu Mahallesindeki Organize Sanayi Bölgesinden görüntülendi. Sisin yoğun olduğu Tokat-Turhal karayolunda araçlar düşük hızlarda dikkatli bir şekilde ilerledi.