TOKAT 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi -2
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Kayacık, Ankara, Turhal, Güncel

TOKAT 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi -2

'Fındık', Turhal'da toprağa verildiTOKAT'ın Turhal ilçesinde, Kayacık köy okulunun önlük giydirilerek maskotu haline gelen ve gençlik hastalığı nedeniyle 2 gün önce Ankara'da ölen "Fındık" adlı yavru köpek toprağa verildi.

10.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:39
TOKAT 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi -2

'Fındık', Turhal'da toprağa verildi

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Kayacık köy okulunun önlük giydirilerek maskotu haline gelen ve gençlik hastalığı nedeniyle 2 gün önce Ankara'da ölen "Fındık" adlı yavru köpek toprağa verildi. Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyünde Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdiği av köpeği melezi yavru köpek, okulun maskotu olmuştu. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve 'Fındık' ismi verilen köpek, 3 hafta önce rahatsızlanarak Turhal'dan Ankara'ya sevk edildi. "Gençlik Hastalığı" teşhisi konulan ve özel klinikte tedavi olan Fındık, 2 gün önce yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerinde Turhal Belediyesi'ne ait araç ile Fındık'ın cesedi Turhal'a getirildi. Fındık, Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. Fındık defnedilirken Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğretmeni Mustafa Önlen ve Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç da hazır bulundu. Fındık'ın beze sarılı cansız bedenini Nilal Erkoç mezarına kadar kucağında taşıdı. Fındık'ın isminin, ölüm tarihinin ve fotoğrafının bulunduğu mezar taşı da başucuna konuldu. Okulda giydiği önlüğü ise mezarının üzerine bırakıldı.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Fındık'ın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

TOKAT 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi -2

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

TOKAT 'Fındık', Turhal'da toprağa verildi -2

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