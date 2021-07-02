Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi
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Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Ahmet Hamdi Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkan Ahmet Hamdi Aydoğan, gazetecilerle bir araya geldi.

Aydoğan, bir lokantada gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Aydoğan, burada yaptığı konuşmada, 6 Temmuz'da Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda 3,5 yıla yaklaşan sürenin ardından kooperatifin olağan genel kurulunu yapacaklarını söyledi.

Tokat'taki sivil toplum örgütleri içinde üye sayısı ve etkinliği bakımından önde gelen kurumlardan olduklarını anlatan Aydoğan, "Bugüne kadarki genel kurullarımızı genelde kapalı mekanlarda ve otellerde yapıyorduk ancak İçişleri Bakanlığının genelgesinde kapalı alanlarda 6 metrekare, açık mekanlarda 4 metrekare gibi bir şart olması hasebiyle üye sayımıza uygun kapalı mekan bulunmamasından ötürü kongreyi Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda yapma kararı aldık." dedi.

Yaklaşık 3 bin 200 ortakları bulunduğunu dile getiren Aydoğan, "Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak 185 milyon liranın üzerinde plasmanı ortaklarımızdan oluşturduk. Pandemi döneminde devletimizin esnafımıza verdiği 25 bin liralık krediler vardı. Pandemiye rağmen insanların mesaiye gitmediği günlerde biz hafta sonları da kooperatifimizi açık bulundurarak çok yüksek sayıdaki esnaf ve sanatkarımızı bu kredilerle buluşturduk. Yaptığımız hizmetten biz memnunuz, esnafımızın da memnun olduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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