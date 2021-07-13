Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan görevine başladı
Bolu Emniyet Müdürlüğünden Tokat'a atanan Armağan Adnan Erdoğan, görevine başladı.
Bolu Emniyet Müdürlüğünden Tokat'a atanan Armağan Adnan Erdoğan, görevine başladı.
Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda tören mangasını selamlayan Erdoğan, makamına geçerek işbaşı yaptı.
Erdoğan, "Tokat'ta görev yapacak olmasından dolayı mutluyum." dedi.
Erdoğan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu