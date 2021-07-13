Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan görevine başladı
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Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan görevine başladı

Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan görevine başladı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Bolu Emniyet Müdürlüğünden Tokat'a atanan Armağan Adnan Erdoğan, görevine başladı.

Bolu Emniyet Müdürlüğünden Tokat'a atanan Armağan Adnan Erdoğan, görevine başladı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda tören mangasını selamlayan Erdoğan, makamına geçerek işbaşı yaptı.

Erdoğan, "Tokat'ta görev yapacak olmasından dolayı mutluyum." dedi.

Erdoğan'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan görevine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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