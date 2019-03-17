Tokat Destici: Bizim Bizden Başka Dostumuz Yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınayarak, "Emperyalistler ve siyonistler maalasef bu br terör saldırısı diyemediler. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Onun için birbirimize sahip çıkacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ne pahasına olursa olsun muhafaza edeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında karayolu ile Ordu'dan Tokat'a geldi. Genel Başkan Desteci öncelikle Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Destici Yeşilyurt ziyareti sırasında Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülkü Ocaklarını ziyaret etti.

Genel Başkan Destici buradaki ziyaretin ardından Pazar ilçesine geçti. Burada partililer tarafından karşılanan Desteci, seçim otobüsüne çıkarak vatandaşlara seslendi. Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında iki camiye düzenlenen silahlı saldırı 49 kişinin öldürülmesini kınayan Desteci, "Şayet bu saldırıların daha küçüğünü, daha az ölümlüsünü Müslüman kimliğe sahip birisi gerçekleştirmiş olsaydı, bugün dünyayı ayağa kaldırmışlardı. İslam ve terörü yan yana getiren yayınları gece gündüz seyrediyor olacaktık. Gece gündüz bütün dünyada,batı televizyonlarında ama söz konusu ölenler Müslüman olunca emperyalistler ve siyonistler maalesef bu bir terör saldırısı diyemediler. Onun için bizim bizden başka dostumuz yok. Onun için birbirimize sahip çıkacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi ne pahasına olursa olsun muhafaza edeceğiz" dedi.

'SEÇİMLER KAVGA ARACI OLMAMALI'

31 Mart'ta Türkiye'de mahalli seçimlerin yapılacağını kaydeden Genel Başkan Destici şöyle konuştu:

"Seçimler tüm adaylarımız hayırlar getirsin. Seçimler bir kavga aracı olmamalı. Seçimler birliğimizi beraberliğimizi bozmamalı, ayrıştırmamalı, kalıplaştırmamalı. Çünkü bu seçimler de geçecek, sizler burada dost olarak, akraba olarak Pazarlı olarak, hemşehri olarak birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Onun için hiç bir seçim kavga için yetmez. Hiç bir seçim aranızı bozmanıza sebep olamamalıdır. Çünkü bu seçimler de geçecek. Siz bakacaksınız burayı kim daha iyi yönetir, buraya kim daha iyi hzimet eder, geçmişine ve geleceğine bakacaksınız. İki dönem belediye başkanlığı yapmış, bizim dileğimiz Şerafettin Pervanlar'a yetkiyi vereceksiniz"

Destici Pazar ilçesindeki mitingin ardından merkeze bağlı Emirseyit beldesini ziyaret etti.

Kaynak: DHA