Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor
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Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınları için Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'da başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınları için Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri destek çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Manavgat'ta, 1 itfaiye aracı ve 4 itfaiye eriyle yangın söndürme çalışmalarına katılan Tokat Belediye İtfaiyesi, gece-gündüz demeden çaba sarf ediyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Ormanın Kahramanları" etiketiyle tüm itfaiyecilere ve arama, kurtarma ekiplerine kolaylıklar diledi.

Eroğlu, "İyi ki varsınız ormanın kahramanları. Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 1 itfaiye aracı ve 4 itfaiye erimiz, canla başla mücadeleye destek veriyor. Tüm Türkiye el ele vererek bu felaketi savuşturacağız. Rabbim tüm ekiplere kolaylıklar versin." ifadesinde bulundu.

Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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