Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na çevreye duyarlı projelerinden dolayı berat verildi
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Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na çevreye duyarlı projelerinden dolayı berat verildi

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu'na çevreye duyarlı projelerinden dolayı berat verildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na çevreye duyarlı projelerinden dolayı kahramanlık beratı verildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na çevreye duyarlı projelerinden dolayı kahramanlık beratı verildi.

Devlet Su İşleri Tokat Şube Müdürü Ali Çetinkaya, Eroğlu'nu ziyaret ederek, etkinliğe katkılarından ve çevreye duyarlı projelerinden dolayı kahramanlık beratı takdim etti.

Kahramanlık beraatından dolayı teşekkür eden Eroğlu, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Tokat bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

Eroğlu, "Devlet Su İşleri Müdürümüze ve Su Elçileri Derneğine teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize yönelik çevre ve su konularında bilinçlendirme yapıyorlar. Bizler de Tokat Belediyesi olarak Türkiye'de örnek çevre projelerine imza atıyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize daha yaşanabilir, daha yeşil bir Tokat şehrini bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çetinkaya de Su Elçileri Derneğinin ortaklıklarında yürüttüğü projede kendilerini yalnız bırakmayan Eroğlu'na teşekkür ederek, "Su elçilerinin tarihinde su elçisi kahramanı olarak her zaman var olacaksınız. Tokat'ımıza yapmış olduğunuz çevre ve sıfır atık konularındaki projelerinizden dolayı gençlerimiz adına teşekkür ederim." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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