Tokat Belediye Başkanı Eroğlu gazetecilerle bir araya geldi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Eroğlu, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, kentte görev yapan basın temsilcilerinin gününü kutlayarak başarı ve iyi dileklerini iletti.

Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Eroğlu, "Gazetecilerimizle pandemi dolayısıyla bir araya gelemedik. Bundan sonra daha sık bir araya geliriz." dedi.

Başkan Eroğlu, yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında da bilgi verdi.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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