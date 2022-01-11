Tokat Belediye Başkanı Eroğlu gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu gazetecilerle bir araya geldi

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu gazetecilerle bir araya geldi
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Eroğlu, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, kentte görev yapan basın temsilcilerinin gününü kutlayarak başarı ve iyi dileklerini iletti.

Gazetecilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Eroğlu, "Gazetecilerimizle pandemi dolayısıyla bir araya gelemedik. Bundan sonra daha sık bir araya geliriz." dedi.

Başkan Eroğlu, yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında da bilgi verdi.

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

 Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title