Togo'dan gelen iş insanı Isparta'da sağlığına kavuştu

TOGO Cumhuriyeti'nde iş insanı Lassıssı Gbadegesın Ashıru (69), binlerce kilometreden geldiği Isparta Şehir Hastanesi'nde ameliyat edilerek, sağlığına kavuştu. Kanserli kitle böbreğine zarar vermeden alınan Ashıru, "Buraya daha güvende hissettiğim için geldim" dedi.

Batı Afrika'da bir ülke olan Togo Cumhuriyeti'nde iş insanı Lassıssı Gbadegesın Ashıru, bir tanıdığı vasıtasıyla Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Ruşen Keskin'e ulaşarak, rahatsızlığını bildirdi. Daha sonra binlerce kilometre ötedeki ülkesinden Isparta'ya gelen Lassıssı Gbadegesın Ashıru'nun Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde, böbreğinde şüpheli bir kitle tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda kanserli doku olduğunu belirleyen uzmanlar, ameliyat ile böbreği koruyarak kitleyi almayı başardı.

Lassıssı Gbadegesın Ashıru da "Allah'a şükür ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum. Hastane Başhekimi Feridun Ruşen Keskin ve ameliyatımı gerçekleştiren tüm ekibe teşekkür ederim. Buraya daha güvende hissettiğim için geldim" dedi.