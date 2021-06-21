Tofaş'tan aşı kampanyası
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Tofaş'tan aşı kampanyası

Tofaş'tan aşı kampanyası
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Tofaş, salgına karşı bugüne kadar aldığı tedbirlere ilave olarak yaklaşık 7 bin çalışanına yönelik aşılama uygulamasını devreye aldığını duyurdu.

CARMEDYA.COM – Tofaş, salgına karşı bugüne kadar aldığı tedbirlere ilave olarak yaklaşık 7 bin çalışanına yönelik aşılama uygulamasını devreye aldığını duyurdu.

16 Haziran tarihinden itibaren başlayan uygulama ile çalışanlar, Tofaş Fabrikası'nda kurulan sağlık birimlerinde, tıbbi gerekliliklere uygun ve hızlı bir şekilde aşılanabiliyor.

Tofaş ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde; aşılanmamış olan tüm personelin birinci ve ikinci doz aşıları, Bursa'daki Fabrikası'nda görevli sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilecek.

Tofaş çalışanlarına özel aşılama işlemi; E-Nabız uygulaması üzerinden randevu almaya gerek kalmadan Tofaş Akademi Binası'nda kurulacak olan altı adet sağlık odasında gerçekleştirilecek. Kurulan sağlık merkezinde, ambulans ve acil durum dahil tüm tedbirler alınacak. Çalışanlar daha önce E-Nabız randevusu almışlarsa; iptalini gerçekleştirmeleri halinde, Tofaş'ta aşı olabilecek.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü resmi kayıtları ile yürütülecek aşılamanın; altı gün içerisinde bitirilmesi öngörülüyor.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu

Konuyla ilgili görüş bildiren Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu "Covid-19'la mücadele kapsamında hem çalışanlarımızın sağlığını koruyan hem de topluma fayda sağlayan birçok öncü ve yenilikçi çalışmayı hayata geçirdik. Bugün ise Tofaş çalışanlarının işyerinde aşı olmaları için gereken şartları sağlamış bulunuyoruz. Devreye aldığımız bu uygulamayla çalışanlarımız için aşılanma sürecini kolaylaştırıyor, benzeri kurumsal uygulamalar için de örnek olmayı umuyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamasında pandemi sürecinde yürütülen geçmiş çalışmalara da değinen Cengiz Eroldu, "Sürecin başında, kendi çalışanlarımızın sağlığı olduğu kadar mücadelenin ön safhalarında bulunan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlamaya ve onları korumaya odaklandık. Çalışanlarımızın proaktif yaklaşımıyla Tofaş ArGe'de ve fabrikamız içindeki yetkinliklerimizi kullanarak biyolojik numune alma kabini, entübasyon kabini ve siperlikli maske üretimine geçtik. Bu ekipmanların tasarımlarını farklı şirketlerce de hızla ve standartlara uygun şekilde üretebilmesine destek olmak amacıyla web sitemizde yayınladık ve kuruluşların üretime geçmesine destek olduk. Tüm çalışanlarımızın durumunu ve pandemi seyrini anlık olarak takip ederek gerekli önlem ve aksiyonları almaya devam edeceğiz. Sürecin ülkemizde ve dünyada hızla sona ermesini umuyor, hepimiz için sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Carmedya.com

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