Toefl Kastamonu Üniversitesinde de Yapılıyor

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) oluşturulan Test of English Foreign Language (TOEFL) merkezi ile Türkiye'deki 6. devlet üniversitesi oldu.



KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Mevlüt Beyribey Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, TOEFL'ın dünyadaki en itibarlı İngilizce sınavı olduğuna dikkat çekti.



TOEFL'ın 130'un üzerinde ülkede bulunan 10 binden fazla kolej, üniversite ve kurum tarafından kabul edilen bir sınav olduğunu vurgulayan Aydın, "TOEFL, İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma ve anlama kabiliyeti ölçüyor. Dünyada 30 milyonda fazla insan İngilizce'de yeterliliğini göstermek için TOEFL'a girmiştir." dedi.



Türkiye'de bu sınavın 16 merkezde yapıldığını belirten Aydın, "Sınav yapan kurumların bizimle 6'sı devlet üniversitesi. Kurumlar, çoğunlukla devlet üniversitelerinde girilen sınav sonuçlarını tercih ediyor. Bizim merkezindeki ilk TOEFL, temmuz ayında yapıldı. Bugüne kadar da 4 sınav gerçekleştirdik. Bu ay içinde beşinci sınavımızı yapacağız." ifadesini kullandı.



Aydın, TOEFL merkezlerinin Türkiye'de kamera bulunan tek merkez olduğuna işaret ederek, "Merkezimiz 7 gün 24 saat kamera sistemleriyle takip ediliyor. Sınav esnasında Amerika'dan da takip edilebiliyor. Ayda iki defa sınav yapıyoruz. Her sınavımızı tam kapasite ile gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.