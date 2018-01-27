TOBB ve Stk'lardan 'Türk Bayraklı' Kravat ile Mesaj

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve 16 sivil toplum kuruluşu başkanı taktıkları 'Türk bayraklı' kravatlarla Kilis'e gelerek birlik beraberlik mesajı verdi.

TOBB, TESK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, MEMUR-SEN, KAMU-SEN gibi toplam 16 sivil toplum kuruluşunun genel başkan ve temsilcileri roketlerin düştüğü sınır kenti Kilis'e geldi. Başkanların hepsi Kilis'e gelirken üzerinde ay yıldız bulunan kırmızı kravat takti. Heyet, ay yıldızlı kravatıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İlk olarak Kilis Vali Dr. Mehmet Tekin Arslan'ı ziyaret eden Rifat Hisarcılıoğlu ve beraberindeki başkanlar daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.

Heyet, valilik ve belediye ziyaretinin ardından önceki gün terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan roket ile 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı tarihi Çalık Camii'ni ziyaret etti. Burada şehitler için dua eden başkanlar daha sonra şehit düşen Türk ve Suriyeli ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra camide şehit düşen Muzaffer Aydemir'in taziye çadırına gitti. Burada şehidin kızı Gülendam Sağıroğlu'nun "Babam şerefiyle yaşadı şerefiyle öldü. Bize temiz bir hayat bıraktı" ifadeleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Şehidin kardeşi İzzet Aydemir ise, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın ordumuz. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ordumuz bu savaştan galip gelecektir. Bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaklar" dedi.

Başkanlar taziyelerini ilettikten sonra Hatay'a doğru yola çıktı. - KİLİS