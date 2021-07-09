TOBB ETÜ öğrencilerini mezun etti
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TOBB ETÜ öğrencilerini mezun etti

TOBB ETÜ öğrencilerini mezun etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOBB ETÜ öğrencilerini mezun etti TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Yavuz: "Bugün TOBB ETÜ, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teknoloji satıyor" TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Faik Yavuz, "Teknoloji merkezimiz nanoteknolojiden enerjiye birçok alanda dünya çapında projelere ev sahipliği yapıyor.

TOBB ETÜ öğrencilerini mezun etti

TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Yavuz:

"Bugün TOBB ETÜ, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teknoloji satıyor"

ANKARA - TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Faik Yavuz, "Teknoloji merkezimiz nanoteknolojiden enerjiye birçok alanda dünya çapında projelere ev sahipliği yapıyor. Bugün TOBB ETÜ, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teknoloji satıyor" dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. TOBB ETÜ Spor Salonu'nda yapılan törende konuşan TOBB Mütevelli Heyeti Üyesi Faik Yavuz, "Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle mezuniyet törenimizi online olarak gerçekleştirmiştik. O nedenle bu yıl hem 2019-2020 hem de 2020-2021 mezunlarımızla birlikteyiz. Bugün bu salonda Türkiye'nin en iyi mühendisleriyle, yani Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerle bir aradayız. TOBB ETÜ, Türk iş dünyasının özgür düşünen, bilgiyi takip eden, hızlı öğrenen, teknoloji üreten, icat çıkaran yeni bir nesli ülkemize kazandırma projesidir" diye konuştu.

8 bini aşkın öğrencinin mezun olduğunu belirten Yavuz, "Çok şükür bugün dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasındayız.

Bilimsel araştırma programlarımız hızla gelişiyor, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve öğretim üyesi sayımız hızla artıyor. Mezunlarımız hem ulusal hem uluslararası arenada bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar" şeklinde konuştu.

TOBB ETÜ'de kurulan kuluçka merkezinin bir proje fabrikası gibi çalıştığını söyleyen Yavuz, "Geliştirdiği 3 boyutlu görüntü aktarım teknolojisiyle Microsoft'la yarışan, Nokia'ya teknoloji ihraç eden firmalarımız var. Teknoloji merkezimiz nanoteknolojiden enerjiye birçok alanda dünya çapında projelere ev sahipliği yapıyor. Bugün TOBB ETÜ, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne teknoloji satıyor" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından derece yapan öğrencilere plaket verildi. Törene TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın yanı sıra öğrenci velileri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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