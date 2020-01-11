TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı
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TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı

TMSF, Cem Uzan’ın yurt dışındaki mal varlıkları için iki İngiliz şirketi ile anlaşmış

11.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:07
TMSF'nin Cem Uzan'ın yurt dışındaki mal varlıkları için İngiliz şirketlerle anlaştığı ortaya çıktı

'nun (TMSF) 'ın dışındaki mal varlığının tespiti ve bu mallara el konulması amacı ile 2014 yılında Meniscus Partners LTD adlı İngiliz şirketle anlaştığı ortaya çıktı.


Bu güne kadar Fransız mahkemesinden gizlenen bu anlaşmaya göre TMSF, Meniscus şirketine Cem Uzan'ın Fransa'da devam eden davayı kaybetmesi halinde, tespit ettiği malların yüzde 29.5'ini vermeyi kabul etti. Buna karşılık TMSF yurt dışındaki malların tespiti için yapılan çalışmalardaki harcamalardan sorumlu olmayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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