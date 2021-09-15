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TMO'nun fındık alımları devam ediyor

AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Fındık alım deposundan görüntü Çuvallardaki fındığın taşınması Üreticilerden Yaşar Şeker ile röportaj Solmaz Özdemir ile röportaj ORDU - TMO'nun, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan deposunda fındık alımı sürüyor.

Fındık alım deposundan görüntü

Çuvallardaki fındığın taşınması

Üreticilerden Yaşar Şeker ile röportaj

Solmaz Özdemir ile röportaj

ORDU - TMO'nun, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan deposunda fındık alımı sürüyor.

Ürününü teslim etmek üzere TMO'ya gelen üreticilerden 83 yaşındaki Yaşar Şeker, ikamet ettiği Perşembe ilçesindeki bahçelerinde fındığı hasat ettiklerini belirtti.

Sezonun iyi geçtiğini ancak yağmur nedeniyle yaşanan aksaklıkları atlatarak ürünlerini kuruttuklarını anlatan Şeker, "Zaten her sene buraya getiriyorum. Fındığım olunca buraya getirmem lazım. Devletin desteğinden memnunuz. Dışarıda fındık 24-24,50 lira. Burada fındık 52,5 randıman verdiler. Allah razı olsun, memnunuz." dedi.

60 yaşındaki Solmaz Özdemir ise 60 işçiyle topladıkları yaklaşık 3,5 tonluk ürünlerinin randımanının da iyi geldiğini aktardı.

TMO'yu tercih ettikleri için memnun olduklarını vurgulayan Solmaz, "Fındığın randımanı beklediğimizin üzerinde geldi. Fiyat da güzel, emeğimizi karşılıyor. Allah'a çok şükür memnunuz." diye konuştu.

Özdemir, TMO ile piyasanın hareketlendiğini ve bu nedenle ofisin her yıl ürün alımını sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

TMO'nun fındık alımları devam ediyor

TMO'nun fındık alımları devam ediyor

TMO'nun fındık alımları devam ediyor

TMO'nun fındık alımları devam ediyor
AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri
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Haber: TMO'nun fındık alımları devam ediyor - Haberler
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