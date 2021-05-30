TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi
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TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

-TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 120 sp yarışa katılması -TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun kadın yarışmacılarla sohbet etmesi TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile röportaj Yamaha R25 Kadınlar Kupası yarışı ve 1.

-TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 120 sp yarışa katılması

-TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun kadın yarışmacılarla sohbet etmesi

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile röportaj

Yamaha R25 Kadınlar Kupası yarışı ve 1. İlayda Yağmur Yılmaz ile röportaj

TMF 600 B + TMF 1000 B yarışından görüntüler İZMiR - Motor sporlarında 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk ayak mücadelesinde yarış heyecanı Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun katılımıyla başladı.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi
TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi
TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi
TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı Açıklaması
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TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi - Haberler
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