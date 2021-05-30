TMF Milli Takımlar Kaptanı Sofuoğlu, Yamaha R25 Kadınlar Kupası organizasyonunu değerlendirdi

-TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun 120 sp yarışa katılması -TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun kadın yarışmacılarla sohbet etmesi TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile röportaj Yamaha R25 Kadınlar Kupası yarışı ve 1.