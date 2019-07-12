TKDK'dan IPARD II 6. başvuru çağrısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD II 6. başvuru çağrı dönemi kapsamında ilçe ziyaretleri düzenledi.

TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, yaptığı açıklamada, Mardin ve ilçelerinin kalkınması için vatandaşlarla buluşma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İlçeleri tek tek dolaşarak vatandaşların aklındaki tüm sorulara cevap verdiklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Amacımız vatandaşlarımızın kurumumuz ve destek programlarımız ile ilgili sağlıklı bilgilendirilmesini sağlamak ve akıllarındaki tüm soru işaretlerini gidermek. Bu amaçla ilçeleri dolaşıyoruz. Doğru bilgilendirme ile güveni artan yatırımcının daha cesaretli ve bilinçli adımlarla projelerini hazırlayarak kurumumuz desteklerinden azami derecede faydalanma şansı artabiliyor. Arkadaşlarımız çok yoğun şekilde çalışıyorlar şu anda. Hem 5. çağrı dönemine ait projeler inceleniyor hem de 6. çağrıya ait bilgilendirmeler yapılıyor. Her zaman söylediğimiz gibi bizim derdimiz Mardin. Mardin'de özellikle de kırsalda işsizliği asgari düzeylere çekmediğimiz sürece yorulmadan, bıkmadan çalışacağız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi bir kez daha kurumuzu ziyaret etmeye ve proje sunmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA