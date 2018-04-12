Tkb'nin 94. Kuruluş Yıldönümü Foça'da Kutlandı

Türk Kadınlar Birliği'nin 94. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Foça'da etkinlikler düzenlendi. 120 katılımcı, Foça Belediyesi Karakum Plajında düzenlenen kahvaltı davetinin ardından, Atatürk'ün anıtına çelenk sundu.

Foça Belediyesi Karakum Plajında düzenlenen davette, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz, Türk Kadınlar Birliği'nin 94. kuruluş yıldönümünü kutlayıp, dayanışmanın ve birlik olmanın önemine dikkat çekti. TKB Foça Şubesi üyeleri için rozet merasimi düzenlendi. Ayrıca, Foça İlçe Sağlık Müdürü İlhan Gürbüz, organ bağışı ve kanser taraması hakkında bilgiler verdi. Program, İzmir Marşı ile sona erdi.

Türk Kadınlar Birliği'nin 94. kuruluş yıldönümünü kutlayan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise birlik üyelerine esenlikler ve çalışmalarında başarılar diledi. Etkinliğe, Türk Kadınlar Birliği Foça Şubesi Başkanı Nur Gündüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın eşi Derya Demirağ, Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuray Çiloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Foça İlçe Kadın Kolları Başkanı Suna Saraçoğlu, STK başkanları ve üyeleri katıldı. - İZMİR