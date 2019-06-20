TJK'den Suriyeli çocuklar için "pony" etkinliği

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından Gaziantep'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte kalan Suriyeli çocuklar için "Pony Club" etkinliği düzenlendi.

TJK'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte çocuklar, "pony" atlarıyla tur atarak gönüllerince eğlendi.

TJK Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Aylin Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkelerindeki sorunlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklarla bir araya gelmek istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda Nizip'teki Suriyeli çocuklarla buluştuklarını belirten Sevim, "Bu tür etkinliklerle hem kültürümüzün bir parçası olan biniciliği tanıtmak hem de terapi özelliğine sahip atlarımızla sığınmacı çocuklarımızı tanıştırmak istiyoruz. Çocuklarımız adına güzel bir etkinliği tamamladık." dedi

Kaynak: AA