Tiyatrocular ağlıyor sinirim bozuluyor
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Tiyatrocular ağlıyor sinirim bozuluyor

Okan Bayülgen, koronavirüs sürecinde işlerinin kötü gittiğini açıklayıp geçinemediklerini söyleyen ünlü isimleri topa tuttu.

Tiyatrocular ağlıyor sinirim bozuluyor
14.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:28

Kızı İstanbul'la Nişantaşı'ndaki bir kuaförde görüntülenen ünlü isim, fotoğraflarının çekildiğini fark edince maskesini takarak objektiflere poz verdi. 'İşte sosyal mesafeye uymayan ünlüler' diyerek basın mensuplarına şakayla takılan Okan Bayülgen, "Kızımla manikür, pedikür için sıra bekliyoruz" dedi. Salgın boyunca TV100'de beş gün boyunca program yaptığını, kızının online eğitim aldığını anlatan Bayülgen bu süreçte, ünlü isimlerin işlerinin kötü gittiği şeklindeki açıklamalarını haksız bulduğunu belirtip şöyle konuştu: "Herkes ağlıyor, herkesi magazinde ağlarken görüyoruz 'Hüüü para yok, birikim falan yok' diye, Kabera işim var, tv programım devam ediyor, Bodrum'da yerler var ama para bende de yok, ağlamıyorum. Tiyatrocular çok ağlıyor sinirim bozuluyor. Niye ağlıyorsun?& ; Garsonlar da var, motor kuryeler de var, bir sürü çalışan çalışmayan, işsiz kalanlar var onlar ağlamıyor. Tiyatrocular, oyuncular ağlıyor 'Hüüü dizimiz yok' falan. Çirkin gözüküyor halkın gözünde. Kredi borcunu ödeyemeyen bir sürü meslek var"

Fransa'da basit üşütmeden hastanede 12 saat yatarsın

Bayülgen ayrıca salgın döneminde sağlık sisteminin iyi çalıştığını, daha önce bulunduğu Avrupa'nın pek çok ülkesinin ise sınıfta kaldığını anlatan Bayüglen, "Tabii ölümler üzücü, bir yandan bakıyorsun sağlık sistemi güzel çalıştı. Fransa, İtalya, Almanya bunlarda benim hastane tecrübelerim var, facia resmen. Almanya'da sağlık sistemi iyidir, İtalya ile Fransa perişandır, berbattır. Basit bir üşütme ya da adale tutulmasından hastanede 12 saat yatabilirsin, Türkiye'de beş dakikada halledilecek bir kas gevşetilecek bir şey için orada saatlerce hastanede yatarsın" ifadesini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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