Tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas, AA'nın
AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Oyunbozan Atölyenin kurucusu ve sanat yönetmeni Yaşar Elmas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - Oyunbozan Atölyenin kurucusu ve sanat yönetmeni Yaşar Elmas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elmas, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli tarafından çekilen "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafa oy veren usta isim, "haber" kategorisinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden düzenlediği saldırılar sırasında Ali Jadallah'ın çektiği "Annenin feryadı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Elmas, "spor" kategorisinde ise güreş müsabakalarını çok sevdiğini belirterek, Mustafa Çiftçi'nin 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yakaladığı "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

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AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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