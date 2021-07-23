Yüz binleri güldüren adam bu kez ağlattı! Turgay Yıldız'a gözyaşları içinde son görev

Tiyatro dünyasının sevilen simaları arasında yer alan Turgay Yıldız, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız, sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.

Siyasi mizahın son temsilcileri arasında yer alan tiyatrocu Turgay Yıldız, 56 yaşında geçirdiği kalp krizine yenik düştü. Usta sanatçı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

İSTANBUL'DAN ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, yaklaşık bir ay önce İstanbul'da geçirdiği kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldız, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MANSUR YAVAŞ DA KATILDI

Yıldız için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ailesi, sanatçı arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, baba Oktay Yıldız taziyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Bazı yakınları ve sevenleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yıldız'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla cenaze aracına alındı. Yıldız'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz