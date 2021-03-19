Tiyatro sanatçısı Handan Uran Ertuğrul Darüşşafaka'ya tam mülkiyet bağışı yaptı

Türk sahne sanatının önemli isimlerinden Handan Uran Ertuğrul, Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağış desteğinde bulundu.

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul, kız kardeşi ve yeğeninin adını taşıyan "Perran ve Pınar Uran Burs Fonu" kurulmasına öncülük ederek, kurulacak fonla anne veya baba kaybı yaşamış öğrencilerin eğitimine destek olacak.

Aynı zamanda Türk tiyatro ve sinema tarihinin usta isimlerinden Muhsin Ertuğrul'un eşi olan 94 yaşındaki Handan Uran Ertuğrul, cemiyete nakit ve gayrimenkul ile tam mülkiyet bağışı gerçekleştirdi. Bağış sonrasında Ertuğrul'a "Nar Plaketi" ve "Kurucu Bağışçı" sertifikası takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertuğrul, bağışla ilgili şunları kaydetti:

"Bütün isteğim okumak için mücadele veren çocuklara yardım etmek. Ben her zaman bireysel olarak, annesi veya babası hayatta olmayan çocukların eğitimini destekledim. Şimdi bunu Darüşşafaka ile yapacağım için çok mutluyum. Vefat eden kız kardeşim ve yeğenimin adını yaşatmak amacıyla, çocuklar için bu bağışımı yaptım. Çocuklarımızın ilim ve bilimle donanmasını istiyorum. Öyle bir duruma gelelim ki, yetiştirdiğimiz çocuklar dünyaya örnek olsun. Darüşşafaka'nın ezelden beri böyle çocuklar yetiştirdiğine inanıyorum. Darüşşafaka çocukluğumdan beri tanıdığım bir kurum. Her kuruş bağışın hesabını veren şeffaf bir kurum olduğunu bildiğim için gönlüm rahat."

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ise söz konusu bağışın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Handan Hanım'ın isteği doğrultusunda kurduğumuz fon, uzun yıllar boyunca onlarca çocuğumuzun akılcı, eşitlikçi bir eğitim almasına vesile olacak. Kendisi, çağdaş bir eğitimin her alanda bu ülkenin kutup yıldızı olduğuna inanan gerçek bir Cumhuriyet kadını. Darüşşafaka ailesi olarak kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizlere emanet ettiği maddi, manevi her türlü değere sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Eşi Muhsin Ertuğrul gibi hayatını kültür sanat faaliyetlerinin gelişimine adayan Handan Uran Ertuğrul, gençlik yıllarında Topçu Birliği'nde askerlik yaptıktan sonra hem opera hem de tiyatro alanında çok sayıda eserde rol aldı.

2019 yılında hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in de sınıf arkadaşı olan Ertuğrul, Türkiye tiyatro sahnesinin ilk "Damdaki Kemancı" prodüksiyonunda başrol oynayarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı