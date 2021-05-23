Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Cahit Özkan Muharrem İnce
Magazin Alişan Murat Boz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Adem Büyük Mesut Özil Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 17:52:21. #1.16#

title