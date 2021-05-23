Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp yaşamını yitirdi
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz