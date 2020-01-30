Tiyatro sahnesinde olmak istiyor
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Tiyatro sahnesinde olmak istiyor

Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki akşam Trump Sahne'de sahnelenen "Plastik Aşıklar" oyununu izledi. Karalar, oyun çıkışı samimi açıklamalar yaptı

30.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 01:41
Tiyatro sahnesinde olmak istiyor

Oya Başar ile Begüm Birgören'in oynadığı oyunla ilgili konuşan , "Arkadaşımın oyununu izlemeye geldim. Güzel bir iş çıkardıklarına inanıyorum. Keyifli bir oyun bizi bekliyor" dedi.

'Diziye odaklandım'

Kendisinin herhangi bir tiyatro oyununda oynayıp oynamayacağı sorular Karalar, "Tiyatroda oynamayı bende isterim ama şu an öyle bir projemiz yok. 'Kuruluş Osman' devam ediyor. Diziye yoğunlaşmış durumdayım." diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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