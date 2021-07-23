Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
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Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ederken hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ederken hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 56 yaşındaki tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, dün kalp krizi geçirerek vefat etti. Tiyatro oyuncusu Yıldız için Karşıyaka Camii'nde düzenlenen cenaze törenine aile yakınları, sanatçı dostları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Yıldız'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı
Hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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