Tiyatro oyuncuları pazarcı kadınlara yardım etti, evlerde temizlik yaptı
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Dünya Kadınlar Günü, Muğla, Güncel

Tiyatro oyuncuları pazarcı kadınlara yardım etti, evlerde temizlik yaptı

Muğla'da bir grup tiyatro oyuncusu, pazarda satış yapan kadınlara yardım etti, ziyaret ettikleri evlerde temizlik yaptı.

08.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:32
Tiyatro oyuncuları pazarcı kadınlara yardım etti, evlerde temizlik yaptı

Muğla'da bir grup tiyatro oyuncusu, pazarda satış yapan kadınlara yardım etti, ziyaret ettikleri evlerde temizlik yaptı.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Hayalhane-2 Tiyatro grubundan 20 oyuncu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladıkları proje kapsamında Akyol pazar yerinde bir araya geldi.

Tezgahın başına geçerek ürünleri satan oyuncular, yaşlıların pazar çantalarını taşıdı, alışverişlerine destek oldu. Akyol Mahallesi'nde yaşayan Fatma Bedir'in evini ziyaret eden oyuncular, odaları süpürüp bulaşıkları yıkadı, Bedir için meyve tabağı hazırladı.

Hayalhane-2 Tiyatro grubunun sanat yönetmeni oyuncu Mehmet Topbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınlarla ilgili birçok proje ürettiklerini söyledi.

Önceki çalışmalarda "kadına şiddete dur" demek amacıyla kadınların çektiği acıları anlattıklarını belirten Topbaş, bu yıl da kadınları güldürüp onlara yardım etmek istediklerini anlattı.

Anlamlı bir çalışma olduğunu aktaran Topbaş, "Bu sefer ağlatmadık, güldürdük. Akyol pazarına geldik. Burada satış yapan teyzelerimizle beraber satış yaptık, teyzelerimizin pazar çantalarını taşıdık. Özellikle yaşlı kadınlarımızın evlerinde temizlik yaptık." diye konuştu.

Tiyatro oyuncuları pazarcı kadınlara yardım etti, evlerde temizlik yaptı

Kaynak: AA

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Tiyatro oyuncuları pazarcı kadınlara yardım etti, evlerde temizlik yaptı

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