Tiyatro kenti Eskişehir'de pandemi nedeniyle perdeler "dijital" ortamda açılıyor
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Tiyatro kenti Eskişehir'de pandemi nedeniyle perdeler "dijital" ortamda açılıyor

13.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:41
Tiyatro kenti Eskişehir'de pandemi nedeniyle perdeler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon seyirciyle buluşan Eskişehir Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tiyatro salonlarından uzak kalan seyircileri için dijital ortamda oyunlar sahnelemek için çalışmalara başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında kurulan ve bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon seyirciyle buluşan Eskişehir Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tiyatro salonlarından uzak kalan seyircileri için dijital ortamda oyunlar sahnelemek için çalışmalara başladı.

Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları "Perde Arası" adlı sohbet programının ilgi görmesinin ardından harekete geçen ekip, dijital ortamda hayata ve sanata dair sohbetleri izleyicileriyle buluşturacak.

İlerleyen dönemlerde seyircilerin tiyatro sanatından uzak kalmalarını engelleyebilmek için sosyal medya platformlarından sunmak üzere bir oyun hazırlayan Eskişehir Şehir Tiyatroları ekibi, yerli ve yabancı tek kişilik seçkin tiyatro oyunlarını, sesli kitap benzeri bir teknikle izleyicilere sunacak.

Sanatsever çocuklar için, "Çocuklara Masal Anlatmak" fikrini de dijital platforma taşımayı planlayan ekip, birçok masalı okuyup canlandırarak sosyal medya üzerinden çocuklarla paylaşacak.

Şehir Tiyatroları yetkilileri, salgınla mücadele süreci boyunca, benzer projeleri hayata geçirerek seyircileriyle internet üzerinden buluşmayı ve eski oyunların kayıtlarını izleyicilerine ulaştırmayı sürdüreceklerini dile gelirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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