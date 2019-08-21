Tiyatro eleştirilerinin tek ismi Nurullah Ataç 121 yaşında! Nurullah Ataç kimdir?

21.08.2019 06:00

Ünlü bürokrat Mehmet Ata Bey'in oğlu olan Nurullah Ataç, tiyatro eleştirileriyle Türk edebiyatında bu sanatın gelişimini sağlayan ilk isimlerdendir. Nurullah Ataç eserleri, denemeleri, şiirleri…

NURULLAH ATAÇ KİMDİR?

Edebiyatçı Ataç, 21 Ağustos 1898 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eleştiri ve deneme alanı dışında eser vermeyen Ataç, Hammer'in Osmanlı Tarihi isimli kitabını Türkçeye çeviren Mehmet Ata Bey'in oğludur. İlkokuldan sonra Galatasaray Lisesi'nde okudu. Daha sonra eğitimini İsviçre'de sürdürdü. Babasının ölümünün ardından 1919'da İstanbul'a dönüş yaparak 1922 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitimine devam ederken okulu yarıda bıraktı.

NURULLAH ATAÇ ŞİİRLERİ…

İZLENİMCİ ELEŞTİRİNİN İLK ÖRNEKLERİNİ VERDİ

Nurullah Ataç, Fransızca öğretmenliği ve tercümanlık yaptı. 1945'ten sonra Cumhurbaşkanlığı çevirmeni olarak görev yürüttü. 1926 yılında Leman Ataç ile evlendi. Bu evlilikten 1926'da Meral Ataç Tolluoğlu dünyaya geldi. TDK yayın kolu başkanı oldu. İlk şiirleri Dergâh'ta yayımlandı. Fransız, Latin ve Rus klasiklerinden çeviriler yaptı. Gazete ve dergilerde eleştiri ve deneme türünde yazılar yazdı. Eleştiri yazılarıyla Türk edebiyatında izlenimci eleştirinin ilk örneklerini ortaya koydu.

GAZETELERDE 125 YAZISI YAYIMLANDI

Usta kalemin; Akşam'da tiyatro eleştirmenliği, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Tan, Posta, Cumhuriyet, Son Havadis, Dünya gazetelerinde eleştiri yazıları yayımlandı. Gazetelerde toplamda 125 yazısı yayımlanmıştır. Denemeleri Türk Dili, Varlık, Yedi gün, Ülkü, Seçilmiş Hikayeler dergilerinde yer aldı. Verdiği ilk esereler tiyatro eleştirileri olan Ataç'ın, ilk yazısı 1921'de Dergâh'ta yayımlanan "Türk Tiyatrosunda İlk Göz Ağrısı" adlı tiyatro eleştirisidir.

EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN İKİ YIL SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Nurullah Ataç'ın 1955 yılında gut ve şeker hastalığı ortaya çıktı. Eşinin 1955 yılında ölümünün ardından karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları başladı. Ataç, 17 Mayıs 1957 yılında İstanbul Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölümünden sonra hakkında 2 kitap çıkarıldı.Bunlardan ilki 1959'da Tahir Alangu'nun hazırladığı Ataç'a Saygı isimli kitap ile Türk Dil Kurumu'nun 1962'de Ankara'da çıkardığı Ataç isimli kitaptır.