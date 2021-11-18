TİSKİ GENEL KURULU BAŞLADI

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon I·c¸mesuyu ve Kanalizasyon I·daresi (TI·SKI·) 2021 yılı 2. Olagˆan Genel Kurulu ilk oturumu, Trabzon Bu"yu"ks¸ehir Belediye Meclis Bas¸kan Vekili Atilla Ataman bas¸kanlıgˆında gerc¸ekles¸tirildi. Bu"yu"ks¸ehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan genel kurulda Meclis Bas¸kan Vekili Ataman; Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ Genel Müdürlüğü yöneticileri ve basın mensuplarını selamlayarak oturumu açtı.

2022 BÜTÇESİ 630 MİLYON TL

Açılış konuşmasının ardından TİSKİ'nin mali tablosu hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Atilla Ataman, TİSKİ'nin 2022 yılı bütçesinin 630 milyon TL olduğunu açıkladı. TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Meclis üyelerinden gelen soruları cevaplandırarak, TİSKİ'nin yaptığı ve planladığı yatırımlar hakkında kısa bilgiler verdi.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

2022 Mali Yılı Yatırım Programı, 2022 Mali Yılı Performans Programı, 2022 Mali Yılı Tarife Cetveli, 2020-2024 Mali Yıllarına Ait Bütçe Tasarısı ve diğer gündem maddeleri görüşülüp Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. TI·SKI· Genel Kurulu 19 Kasım Cuma gu"nu" (yarın) yapılacak ikinci oturumla tamamlanacak.

TARİH : 18. 11. 2021

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