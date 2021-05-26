Tiroid Farkındalığı Haftası İçin Harekete Geçin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tiroid Farkındalığı Haftası İçin Harekete Geçin

Tiroid Farkındalığı Haftası İçin Harekete Geçin
Bültenler - Haberler | Güncel

Tiroid farkındalığı için her yıl Mayıs ayında kutlanan Tiroid Haftası bu yıl da 25-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor.

"Tiroid Farkındalık Haftası"nda Uluslararası Tiroid Federasyonu'nun belirlediği 'Anne ve bebeklerde tiroid sağlığı ve iyot eksikliğine vurgu' temasına Merck tüm dünyada destek veriyor.

Tiroid bozukluklarının ortaya çıkardığı hastalıklar, insan hayatında ve yaşam kalitesinde pek çok olumsuz etkilere yol açıyor. Uluslararası tiroid federasyonunun kelebeğe benzeyen tiroid bezinden ilham alan ve "Tiroidini farket" veya "Kanatlarınızı açın" gibi değişik sloganlarla öne çıkan farkındalık projesi, tiroid hastalıklarının doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Dünya çapında 350 milyon kişi etkilendi

Tiroid, boyun kısmında bulunan, vücudun metabolizması için gerekli olan tiroid hormonlarını üreten ve tüm vücut fonksiyonlarını düzenleyen kelebek şeklinde bir bezdir. Düzgün şekilde çalışmaması durumunda tiroid fonksiyon bozukluklarına sebep olur.

Boynun ön tarafında bulunan tiroid bezinin düzgün çalışmamasından kaynaklanan tiroid fonksiyon bozukluklarıdünya çapında yaklaşık 350 milyon insanı etkilemektedir. Dünyadaki en yaygın hastalıklardan birisi olan tiroid hastalıkları sıklıkla kadınlarda görülür. Ancak buna rağmen, hastalıkla ilgili farkındalık eksikliği ve semptomların genellikle diğer rahatsızlıklarla karıştırılması nedeniyle birçok tiroid hastalığının teşhis edilmesinde zorluklar yaşanabilmektedir. Bu yüzden, pek çok hasta, tedavi edilemediği için hastalığın uzun vadeli etkileriyle yüzleşmek zorunda kalabilmekte ve tiroid hastalıklarının tedavi edilmemesinden kaynaklanan kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, osteoporoz, kısırlık ve düşük riski yaşayabilmektedir.

Tiroid bozuklukları, yeni doğan bebeklerde zihinsel ve motor gelişiminin yavaşlamasına neden olabildiği gibi, bu semptomları gösteren kişilerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Tiroid semptomları olarak hastalarda, kilo alımında yada kaybında sıkıntılar, kalp atış ritmi düzensizlikleri, açıklanamayan kilo alımı veya kayıpları, cilt problemleri, saçlarda dökülme, kabızlık, yorgunluk ve anksiyete görülebilmektedir. Teşhis edilmemiş tiroid bozukluğuyla yaşamak, kişilerin yaşam kalitesini etkilediği gibi, farklı hastalıkların da habercisi olabilmektedir.

Bu yıl, 25-31 Mayıs tarihleri arasında aktiviteleri yapılan 25 Mayıs Dünya Tiroid Günü ve Tiroid farkındalık haftasına Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) destek veriyor. TEMD Tiroid Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akarsu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Tiroid hastalıkları oldukça sık görülen hastalıklardır. Guatr, tiroid nodülleri, tiroid kanseri, bağışıklık sistemi bozukluğuyla birlikte olan Hashimoto tiroiditi,tiroid bezinin fazla hormon üretmesine bağlı hipertiroidi veya yetersiz hormon üretmesine bağlı hipotiroidi gibi hastalıklar, iltihabi veya inflamasyona bağlı tiroid hastalıklar (tiroiditler), gebelikte tiroid hastalıkları ve iyot eksikliği gibi durumlar birey ve toplum sağlığını etkilemektedir. Bu hastalıklar günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen şikayetlere yol açabilir" dedi.

Bu yıl özellikle iyot eksikliğine vurgu yapmak istediklerini belirten Akarsu sözlerine şöyle devam etti: "İyot, tiroid hormonlarının üretimi için temel elementtir. İyot profilaksisi için hâlen dünyada önerilen en etkili yöntem sofra tuzlarının iyotlanmasıdır. Ülkemiz orta ciddi derecede iyot eksikliği ve endemik guatr bölgesidir. Sofra tuzlarının zorunlu olarak iyotlanması ile problem şehir merkezlerinde önemli ölçüde çözülmüştür, ancak problemin özellikle kırsalda devam ettiği düşünülmektedir. TEMD olarak ülke çapında rafine iyotlu sofra tuzu tüketimini önermekteyiz. Kaya tuzu, gurme tuzları gibi tuzların kullanılmasını ise önermiyoruz."

Uzmanlar, tiroid problemiyle ilgili belirti yaşayan kişilerin hekimlerine danışmalarının ve hekim kontrolü altında tedavi edilmelerinin önemini vurgularken, 25 Mayıs Dünya Tiroid Gününde ve takiben "Tiroid Farkındalık Haftası"nda herkesi "Kanatlarını açmaya" ve "Tiroidini farketmeye" davet ediyor.

Kaynak: Bültenler

ESENLER'DE APARTMAN GİRİŞİNDE KÜÇÜK KIZA TACİZ İDDİASI
ESENLER'DE APARTMAN GİRİŞİNDE KÜÇÜK KIZA TACİZ İDDİASI
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Esra Erol Deniz Çakır Bülent Ersoy
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tiroid Farkındalığı Haftası İçin Harekete Geçin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:19:59. #1.16#

title