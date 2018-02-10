Tırla İşçi Servisi Çarpıştı: 9 Yaralı - Kocaeli
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Tırla İşçi Servisi Çarpıştı: 9 Yaralı - Kocaeli

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla işçi servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırla işçi servisinin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Kuzey Yanyol Kirazpınar mevkisinde Süleyman Doğru idaresindeki 41 P 3922 plakalı işçi servisi ile Osman Uzun'un kullandığı 41 VP 405 plakalı tır çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüsteki 9 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.

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