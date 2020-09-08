TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'da TIR ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletin yolcu koltuğunda bulunan 4 yaşındaki Çağatay Miraç Gürbüz hayatını kaybetti.

08.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:13

Konya'nın Kulu ilçesinde motoruyla seyreden 23 yaşındaki anne ve 4 yaşındaki oğlu TIR ile çarpışarak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan minik Çağatay Miraç Gürbüz kurtarılamazken anne Bahtiyar Yüzümak yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Ankara- Konya yolu Öğretmenevleri kavşağında meydana geldi. Ö.B. yönetimindeki 42 AFT 961 plakalı TIR ile Bahtiyar Yüzümak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü Bahtiyar Yüzümak ile arkasındaki oğlu Çağatay Miraç Gürbüz yaralandı. Yaralı anne ve oğlu, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağatay Miraç Gürbüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen TIR şoförü Ö.B. gözaltına alındı.

TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan motosikletteki 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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