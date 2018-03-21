Tırla Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi.

Erdoğan Yıldız'ın (53) kullandığı 38 HH 760 plakalı tır, Dikbıyık Mahallesi'nde Ayşegül Yurt (17) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Yurt, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Yıldız, gözaltına alındı.