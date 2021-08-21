Tırın dorsesinden D-100 kara yoluna düşen baraj malzemeleri Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı
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Tırın dorsesinden D-100 kara yoluna düşen baraj malzemeleri Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı

Anadolu Ajansı / Murat Ataseven - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, tırın dorsesinden yola düşen çelik baraj malzemeleri ulaşımı olumsuz etkiledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, tırın dorsesinden yola düşen çelik baraj malzemeleri ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ankara istikametinde seyreden Ayhan İ. idaresindeki 06 BK 0048 plakalı tırın dorsesinde bulunan çelik baraj malzemeleri Bakacak mevkisinde yola düştü.

Çelik parçaların trafiği olumsuz etkilemesi nedeniyle polis ekipleri, Bolu Dağı'nı ulaşıma kapattı.

Güzergahı kullanan sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi.

Büyük baraj malzemeleri ise vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Bolu Dağı, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Tırın dorsesinden D-100 kara yoluna düşen baraj malzemeleri Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden D-100 kara yoluna düşen baraj malzemeleri Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden D-100 kara yoluna düşen baraj malzemeleri Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden D-100 kara yoluna düşen baraj malzemeleri Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven

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Tırın dorsesinden D-100 kara yoluna düşen baraj malzemeleri Bolu Dağı'nda ulaşımı aksattı - Haberler
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