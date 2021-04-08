Tırın devrilen hafriyat dolu dorsesi yolu trafiğe kapadı
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Tırın devrilen hafriyat dolu dorsesi yolu trafiğe kapadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırın devrilen hafriyat dolu dorsesi yolu trafiğe kapadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafriyat dorsesi devrilen tır mahalleler arası yolunu kapadı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafriyat dorsesi devrilen tır mahalleler arası yolunu kapadı. Yolun boş olduğu anda meydana gelen kazada yaralanan olmazken, trafik yaklaşık 1 saat tali yoldan sağlandı.

Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde, Limonlu-Esenpınar yolu güzergahında bulunan Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Ali E. yönetimindeki tır, yokuş aşağı indiği esnada kayınca hafriyat dolu dorsesi devrildi. Yolun boş olduğu bir esnada meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Ancak yol trafiğe tamamen kapandı. Dorsenin ve hafriyatın kaldırılması için kaza yerine vinç ve kepçe çağrıldı. Ekiplerce trafik akışı ise tali yoldan sağlandı. Vinçle devrilen hafriyat dorsesi kaldırıldı, kepçeyle de yola dökülen hafriyat temizlenerek yol trafiğe yeniden açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MERSİN

Tırın devrilen hafriyat dolu dorsesi yolu trafiğe kapadı
Tırın devrilen hafriyat dolu dorsesi yolu trafiğe kapadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:26:49. #1.14#
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