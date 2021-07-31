Tırın çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 1 ağır yaralı
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Tırın çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 1 ağır yaralı

Tırın çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da tırın çarptığı traktör ikiyi ayrıldı.

Malatya'da tırın çarptığı traktör ikiyi ayrıldı. Feci kazada traktör sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Malatya-Adana karayolu Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnekköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Güngör idaresindeki 44 LC 903 plakalı Massey Ferguson marka traktöre, aynı istikamete seyir halinde olan H.K. yönetimindeki tır arkadan çarptı. Kazada, traktör ikiye ayrılırken, traktör sürücüsü ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü buradaki müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Yaralı şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Tırın çarptığı traktör ikiye ayrıldı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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