Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

17.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:08
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

'un ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam tırın altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, Bulancak ilçesi Sanayi Sitesi mevki'i trafik ışıklarında meydana geldi. 34 DFC 84 plakalı tır Bulancak şehir içi istikametine hareket ettiği sırada önünden geçmekte olan 'u (79) görmeyerek altına aldı. Kazanın hemen ardından olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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