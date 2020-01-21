Tire'de sahte zeytinyağı operasyonu

21.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:18

Tire Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte zeytinyağı sattığı iddiasıyla 3 kişiye ceza uygulandı.

Salı Pazarında sahte zeytinyağı satıldığı ihbarı üzerine çalışma yapan zabıta ekipleri, şüpheli H.A ve C.E'nin bulunduğu otomobili, polisin de yardımıyla Cumhuriyet Meydanında durdurdu.

Araçta yapılan aramada farklı yağ ve renklendirici içeriğine sahip olduğu değerlendirilen 70 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işlem yapıldı, yağların test sonuçlarına göre suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA