Tire'de Kovid-19 mağduru esnafa destek

Tire Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayan kahvehane işletmecilerine erzak dağıttı.

Tire Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayan kahvehane işletmecilerine erzak dağıttı.

Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf ve çalışanların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Duran, açıklamasında "Ramazan ayını, anlamına yakışır şekilde yaşamak ve yaşatmak için yardım kolilerini koronavirüs salgını sebebiyle işletmeleri kapanan ihtiyaç sahibi kahvehane işletmecileri ve çalışanlarına ulaştırdık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA