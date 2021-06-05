Tire'de Dünya Kahvaltı Günü etkinliği

Tire Kaymakamlığı 6 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında Tire'ye özgü kahvaltı ürünlerinin tanıtımının yapılması amacıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlik düzenledi.

Tire Kaymakamlığı 6 Haziran "Dünya Kahvaltı Günü" etkinlikleri kapsamında Tire'ye özgü kahvaltı ürünlerinin tanıtımının yapılması amacıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında etkinlik düzenledi.

Etkinliğe Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ile kurum amirleri ve basın mensupları katıldı.

Kahvaltı öncesi konuşma yapan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "bugün dünya kahvaltı günü vesilesiyle ilçemizde kahvaltı etkinliği düzenledik. Tiremizin önemli mesire yerlerinden Derekahve'deyiz. yöresel lezzetlerimiz ile ilçe protokolümüz ile bugünü anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Türk kahvaltısı gerçekten önemli ve kendine göre zenginliği olan bir kahvaltı türü. Avrupa'da dünyada tanıtımı ile ilgili Dış İşleri Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye genelinde böyle bir etkinlik düzenleniyor. Pandemi koşulları nedeniyle çok fazla bir araya gelememiştik. Bu gün ilk defa uzun aradan sonra hem arkadaşlarımızla bir araya geldik hem de bugün Türk kahvaltısı tanıtmak için değerlendirelim istedik. tiremizin çamur peynirinden karadut şerbetinden çeşitli peynir türleri ile bugün kahvaltımızı yapacağız ve hem Tiremizin hem ülkemizin kahvaltısını tanıtmaya çalışacağız" dedi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da yaptığı konuşmada, "Kahvaltı günü münasebetiyle değerli dostlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tiremize özgü çeşitleriyle kahvaltımızı hem ülkemizde hem dünya da duyurmak hedeflerimiz arasında ve tanıtımın yapılmasını önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı