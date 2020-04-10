Tire Belediyesinden polise karanfil
Tire Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, emniyet mensuplarına karanfil hediye etti.
10.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:48
Tire Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, emniyet mensuplarına karanfil hediye etti.
Tire Belediyesi personeli, emniyet mensuplarına karanfil verdi.
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da yayımladığı mesajla, Polis Haftası'nı tebrik etti.
Kaynak: AA