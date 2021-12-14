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Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

Tıraş olurken kalp krizi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da bir genç berberde tıraş olurken kalp krizi geçirdi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir genç berberde tıraş olurken kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleyi berberin yaptığı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçe Mahallesi'nde geçen Cuma günü meydana geldi. Ömer Kaya (22), tıraş olmak için Ercan Ocaklı'nın (29) berber dükkanına geldi. Kaya, tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçirdi. Ocaklı ve çalışanların ilk müdahalesinin ardından Ömer Kaya olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Kaya, yaş pasta alarak Ercan Ocaklı'nın dükkanına geldi ve teşekkür etti. Ömer Kaya'nın sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken Ercan Ocaklı, "Arkadaşlar bana seslendiğinde uzaktan bakınca Ömer'in düştüğünü gördüm. Tepkilerine bakınca kalp krizi olduğunu anladım. İlk müdahalenin ardından ambulans geldi. Şuan Ömer'in durumu iyi. Geçen gün de geldi pasta getirdi teşekkür için. Durumu iyi. İster istemez insan panik yapıyor, korku yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Panik yapmak kötü sonuçlar ortaya çıkarır" ifadelerini kullandı.

(Umutcan İşledici/ İHA)

Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

Tıraş olurken kalp krizi geçirdi

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