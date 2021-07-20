Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı

Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde berber ve kuaför esnafında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde berber ve kuaför esnafında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Berber ve kuaför esnafı gece boyunca mesai yaparak Kurban Bayramı namazına saatler kala vatandaşların saç ve sakal tıraşlarını yetiştirmek için yoğun çaba gösterdi.

Şuhut'ta berber ve kuaför esnafı Kurban Bayramını iş yerlerinde vatandaşlara hizmet vererek karşıladı. Berber ve kuaförler Arefe sabahı başladığı tıraşlarına Kurban Bayramı namazı saatine kadar devam etti.

Berber esnafı Mustafa Geldi konu ile ilgili açıklamalarında, "Çalışmalarımız güzel geçiyor. Pandemiden sonra işlerin biraz daha açılmasıyla Kurban bayramına saatler kala işlerimize devam etmekteyiz. Sabah sekizde işe başladık. Bayram namazından sonra eve gitmeyi düşünüyoruz. Çok şükür işlerimiz güzel açılmaya başladı. Tabii arefe gününde işlerimiz çok yoğun oluyor. Bayramda saç tıraşı 20 lira" dedi.

Müşteri Veli Ölmez ise "Bugün Arefe Günü Sabri kardeşimizden randevumuzu aldık. Geldik tıraşımızı oluyoruz bütün esnaf kardeşlerimizin bayramını en içten dileklerimle kutlar Sabri kardeşimize de kolaylıklar diliyorum. Sıramızı bugün aldık ama bizim işlerimizden dolayı bu saate kalıyoruz mecburen. Bu saatte de Sabri kardeşim gereken ilgiyi gösteriyor. Herkesten Allah razı olsun teşekkür ederiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı
Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı
Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı
Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! İşte rölef tekniği ve detayları
1 tonluk huysuz boğayı tek başına yatırdı! İşte rölef tekniği ve detayları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel İrem Derici Kadir Doğulu Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Aytaç Kara Burak Elmas Şaban Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tıraş olmakta gecikenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 09:11:34. #1.16#

title