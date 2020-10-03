Tıraş olmaya giden bir kişi sırada beklerken vuruldu
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Tıraş olmaya giden bir kişi sırada beklerken vuruldu

03.10.2020 00:23 | Son Güncelleme: 03.10.2020 09:00

Karaman'da meydana gelen olayda, tıraş olmak için berberde sıra bekleyen bir müşteri, dışarıda kavga edenlerin silahından çıkan kurşunla vurularak yaralandı.

Karaman'ın İmaret Mahallesi Mehmet Bey Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada berberde sıra bekleyen T.E. isimli bir şahıs, kavga edenlerin silahından çıkan kurşun ile vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, bacağından yaralanan T.E., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. T.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tıraş olmaya giden bir kişi sırada beklerken vuruldu

KAVGAYA KARIŞANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahlı kavgaya karışan grubun daha sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Karaman polisi kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Tıraş olmaya giden bir kişi sırada beklerken vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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